Италия одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной

Рим, , 07:40 — REGNUM 11 июня на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине в рамках 4-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Италии и Боснии и Герцеговины. Противостояние завершилось волевой победой «скуадра адзурры».

На 32-й минуте 33-летний таранный форвард «Ромы» Эдин Джеко открыл счет после передачи Эдина Вишчи — 0:1. Этот мяч стал для нападающего 55-м в составе сборной Боснии и Герцеговины. В дебюте второй половины Лоренцо Инсинье вернул хозяев в игру — 1:1. Ассист на свой счет записал Федерико Бернандески. В конце матча хавбэк «Пари Сен-Жермена» Марко Верратти впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Лучшим игроком матча стал Лоренцо Инсинье, отметившийся одним голом и одной голевой передачей (1+1).

Италия, набрав 12 очков, укрепилась на первой позиции группы J. Босния и Герцеговина с 4-мя баллами опустилась на 5-е место.

Статистика матча (Италия/Босния и Герцеговина)

Удары 16/12

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 62%/38%

Нарушения правил 8/13

Поданные угловые 5/4

Стартовые составы команд на матч:

Италия: Сиригу, Кьеллини, Манчини, Бонуччи, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Бернандески, Квальярелла.

Босния и Герцеговина: Шехич, Сивик, Бичакчич, Тодорович, Зуканович, Бешич, Пьянич, Сарич, Вишча, Джеко, Гояк.

Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Хавьер Агилар Родригес | Теодоро Собрино.

Желтые карточки: Жоржиньо — 14, Сивик — 44, Бешич — 44, Сарич — 62, Джеко — 90+4.

Голы: Джеко 32 — 0:1, Инсинье 49 — 1:1, Верратти 86 — 2:1.