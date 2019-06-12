Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей «на ноль»

Берлин, 12 июня 2019, 07:35 — REGNUM Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд своей национальной сборной по количеству матчей, сыгранных «на ноль» после победы немецкой сборной над эстонцами.
Матч между сборными Германии и Эстонии стал 37 в его выступлениях за национальную сборную, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Предыдущий рекорд в 36 сухих матчей был установлен голкипером Зеппом Майером в 1979 году.
Игра со сборной Эстонии стала 88-м матчем Нойера в составе национальной сборной.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Германии разгромила команду Эстонии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года со счетом 8:0.