Среда, 12 Июня 2019 года
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Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей «на ноль»

Спорт

Предыдущий рекорд был установлен в 1979 году

Берлин, 12 июня 2019, 07:35 — REGNUM  Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд своей национальной сборной по количеству матчей, сыгранных «на ноль» после победы немецкой сборной над эстонцами.

Матч между сборными Германии и Эстонии стал 37 в его выступлениях за национальную сборную, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Предыдущий рекорд в 36 сухих матчей был установлен голкипером Зеппом Майером в 1979 году.

Игра со сборной Эстонии стала 88-м матчем Нойера в составе национальной сборной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Германии разгромила команду Эстонии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года со счетом 8:0.

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Футбол
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