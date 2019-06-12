Женская сборная США по футболу установила новый рекорд мирового первенства

Реймс, Франция, , 07:24 — REGNUM Женская футбольная сборная США установила новый рекорд на чемпионатах мира, одержав самую крупную в истории победу над сборной Таиланда со счетом 13:0.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии и был установлен ею в 2007 году в матче с командой Аргентины, который завершился со счетом 11:0.

Игра прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Голы в составе победительниц на счету Линдси Хорен, Саманты Мьюис, Джули Эрц, Меган Рапино, Мэллори Пью, Карли Ллойд, оформившей в матче дубль Роуз Лавель и забившей в ворота соперника пять мячей Алекс Морган.

Алекс Морган при этом стала второй в истории футболисткой, которой удалось забить пять мячей за одну игру. До этого пятью мячами за один матч отметилась её соотечественница Мишель Экерс, которая забила их в 1991 году в игре со сборной Китайского Тайбэя.

Отметим, по итогам встречи сборная США набрала 3 очка и лидирует в своей группе F.