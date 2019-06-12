Сборная Франции разгромила Андорру в матче отбора Евро-2020

Андорра-ла-Велья, , 07:01 — REGNUM Сборная Франции одержала победу над сборной Андорры в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе французской команды голы забил и нападающие Килиан Мбаппе, Виссам Бен-Йеддер, полузащитник Флориан Товен и защитник Курт Зума.

На сегодняшний день сборная Франции занимает первое место в группе H, в активе команды девять очков после четырёх матчей. Сборная Андорры идёт на шестом месте также без набранных очков.

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