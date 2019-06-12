Дубль Сигурдссона помог сборной Исландии обыграть Турцию

Рейкьявик, , 06:55 — REGNUM Сборная Исландии одержала победу над сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Исландии дубль оформил защитник Рагнар Сигурдссон, выступающий за российский клуб «Ростов». В составе турецкой команды гол записал на свой счёт полузащитник Дорукхан Токёз.

На сегодняшний день сборная Исландии занимает второе место в группе H, в активе команды девять очков после четырёх матчей. Сборная Турции идёт на третьем месте также с девятью очками после четырёх игр.

Читайте также: Сборная Германии отправила восемь мячей в ворота команды Эстонии