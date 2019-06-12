Среда, 12 Июня 2019 года
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Дубль Сигурдссона помог сборной Исландии обыграть Турцию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Рейкьявик, 12 июня 2019, 06:55 — REGNUM  Сборная Исландии одержала победу над сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Исландии дубль оформил защитник Рагнар Сигурдссон, выступающий за российский клуб «Ростов». В составе турецкой команды гол записал на свой счёт полузащитник Дорукхан Токёз.

На сегодняшний день сборная Исландии занимает второе место в группе H, в активе команды девять очков после четырёх матчей. Сборная Турции идёт на третьем месте также с девятью очками после четырёх игр.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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