Сборная Германии отправила восемь мячей в ворота команды Эстонии

Майнц, Германия, , 06:35 — REGNUM Сборная Германии одержала победу над сборной Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 8:0.

В составе немецкой команды по дублю оформили нападающие Марко Ройс и Серж Гнабри. Ещё по голу записали на свой счёт Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Зане.

На сегодняшний день сборная Германии занимает второе место в группе С, в активе команды девять очков после трёх матчей. Сборная Эстонии идёт на пятом месте без набранных очков.

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