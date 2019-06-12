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Сборная Бельгии разгромила Шотландию благодаря дублю Лукаку

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Сборная Бельгии разгромила Шотландию благодаря дублю Лукаку
Дмитрий Садовников
Ромелу Лукаку

Брюссель, 12 июня 2019, 06:29 — REGNUM  Сборная Бельгии одержала победу над сборной Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе бельгийской команды дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Ещё один гол записал на свой счёт полузащитник Кевин де Брёйне.

На сегодняшний день сборная Бельгии занимает первое место в группе I, в активе команды 12 очков после четырёх матчей. Сборная Шотландии идёт на четвёртом месте с шестью очками после четырёх игр.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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