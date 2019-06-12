Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

Нижний Новгород, , 00:57 — REGNUM Победой сборной России над сборной Кипра закончился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Игра завершилась со счётом 1:0.

Гол в ворота сборной Кипра забил на 38-й минуте российский полузащитник Алексей Ионов. Игра состоялась 11 июня на стадионе «Нижний Новгород».

Напомним, до марта 2020 года проходит отборочный турнир чемпионата Европы, в ходе которого будут определены 24 мужских сборных, вышедшие в финальный турнир.

Участвуют в квалификационных турах 55 команд. Полуфинал чемпионата состоится 26−28 марта 2020 г., финальные игры — 29−31 марта 2020 г.

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