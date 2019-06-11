Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2019 году

Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Аргентинский футболист Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году по версии журнала Forbes. Новый рейтинг опубликован 11 июня на сайте американского издания.

Согласно обнародованным данным, за минувший год капитан «Барселоны» заработал $127 млн, из которых $35 млн составили доходы от рекламы.

Второе место в списке занял нападающий футбольного клубы «Ювентус» Криштиану Роналду, годовой доход которого составил $109 млн. На третьей строчке оказался бразильский футболист Неймар с доходом в $105 млн.

В первую десятку вошли также боксёр Канело Альварес (годовой доход — $94 млн), теннисист Роджер Федерер ($93,4 млн), игроки в американский футбол Расселл Уилсон ($89,5 млн) и Аарон Роджерс ($89,3 млн), баскетболисты Леброн Джеймс ($89 млн) и Стефен Карри ($79,8 млн), теннисист Новак Джокович ($50,6 млн).