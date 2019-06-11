«Трактор» отказался от приглашения Войнова в команду

Челябинск, , 15:16 — REGNUM В челябинском «Тракторе» отказались от приглашения в команду защитника Вячеслава Войнова. Об этом заявил генеральный директор клуба Борис Видгоф, сообщает ТАСС.

По его словам, в клубе не смогут удовлетворить запросы 29-летнего хоккеиста, который является воспитанником клуба.

«Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — сказал Видгоф.

Напомним, в 2015 году Войнов, выступавший в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», был дисквалифицирован за нанесение побоев жене. После этого он уехал из США и играл за петербургский СКА.

Перед сезоном 2018/19 он отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попытаться вернуться в США. Однако в «Лос-Анджелесе» заявили, что Войнов не будет выступать за команду.

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