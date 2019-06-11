«Автомобилист» может уменьшить размеры площадки на домашней арене

Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» может уменьшить размеры площадки на домашней ледовой арене. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков, сообщает ТАСС.

По словам Рябкова есть вероятность, что клуб уменьшит площадку. Дело в технологических вопросах, которые сейчас прорабатываются.

Отметим, что, согласно правилам Международной федерации хоккея, стандартная ширина площадки составляет 30 метров.

При этом есть североамериканский вариант, который ограничен 26 метрами. Также существует промежуточный, «финский», размер площадки, при котором ширина составляет 28 метров.

Добавим, что среди клубов КХЛ размеры домашней площадки уже уменьшили «Металлург», «Северсталь» и «Барыс». Также планирует это сделать петербургский СКА.

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