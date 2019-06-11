Выбежавший на поле в матче России и Сан-Марино арестован на 15 суток

Саранск, , 14:43 — REGNUM Октябрьский районный суд Саранска назначил наказание болельщику, выбежавшему на поле в ходе матча между футбольными сборными России и Сан-Марино на стадионе «Мордовия Арена». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во втором тайме мужчина выбежал на футбольное поле, находясь в движении, неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд, сотрудниками, отвечающими за безопасность проведения игры, которые осуществляли пресечение его действий.

Тем самым он создавал угрозу собственному здоровью, а также безопасности здоровью всем участникам мероприятия.

Проведение игры было на некоторое время приостановлено.

Свою вину в суде слишком активный болельщик признал.

Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток и запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований сроком на два года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня мужская сборная России по футболу нанесла команде Сан-Марино сокрушительное поражение со счетом 9:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Дзюба (покер), Федор Смолов (дубль), Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Микеле Чеволи (автогол).

Сборная в первом туре отборочного турнира Евро-2020 уступила команде Бельгии со счетом 3:1, а во втором туре разгромили команду Казахстана со счетом 4:0.

Сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде сборная России встретится со сборной Кипра.