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В Чимкенте стартовал международный турнир по теннису

Спорт

Теннисный турнир в Чимкенте считается вторым по значительности после Кубка президента

Чимкент, Казахстан, 11 июня 2019, 14:37 — REGNUM  В Чимкенте стартовал международный турнир по теннису среди мужчин-профессионалов, в котором принимают участие около 100 человек из 25 стран мира, сообщает 11 июня издание Informburo.

Отмечается, что теннисный турнир в Чимкенте считается вторым по значительности после Кубка президента. Победителю турнира достанется $50 тыс.

В составе казахстанской сборной примут участие Дастанбек Ташбулатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Александр Недовесов, Андрей Голубев и Тимур Хабибулин.

Как сообщал ИА REGNUM, 16−12 мая в Чимкенте прошла церемония открытия международного теннисного турнира серии ATP Challenger. Призовой фонд турнира составил $54 160. Победителем турнира стал Тобиас Саймон из Германии.

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