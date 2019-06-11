Лучшим игроком «Уфы» в мае и июне признан нападающий Кротов

Уфа, , 14:35 — REGNUM Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан лучшим игроком команды в мае и июне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Кротов набрал 29,5% голосов в специальном голосовании, которое было проведено среди болельщиков уфимского клуба.

Второе место занял Сильвестр Игбун, набравший 19,5% голосов. Замкнул тройку Кэтэлин Карп, у которого 18,6%.

Отметим, что в мае и июне Кротов провёл три матча, не отметившись результативными действиями. В ответном стыковом матче против «Томи» он занял место в воротах после удаления голкипера Александра Беленова.

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