Надаль задумывался о досрочном завершении сезона до победы на Roland Garros

Париж, , 14:25 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что задумывался о досрочном завершении сезона. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться вместо того, чтобы играть через боль», — сказал Надаль.

Он добавил, что за последние полтора года получил много травм, которые влияли на игру.

Напомним, 9 июня Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции — Roland Garros. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.