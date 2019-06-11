Вторник, 11 Июня 2019 года
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Надаль задумывался о досрочном завершении сезона до победы на Roland Garros

Спорт

За последние полтора года он получил много травм

Париж, 11 июня 2019, 14:25 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что задумывался о досрочном завершении сезона. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться вместо того, чтобы играть через боль», — сказал Надаль.

Он добавил, что за последние полтора года получил много травм, которые влияли на игру.

Напомним, 9 июня Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции — Roland Garros. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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