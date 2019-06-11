Вторник, 11 Июня 2019 года
14:24:46 МСК

Де Росси может перейти в клуб MLS «Лос-Анджелес»

Спорт

Де Росси может продолжить карьеру в MLS

Рим, 11 июня 2019, 14:11 — REGNUM  Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, Де Росси может в ближайшее время подписать контракт с клубом «Лос-Анджелес». Подробности сделки пока неизвестны.

Напомним, Де Росси играл за «Рому» с 2002 года — в течение всей профессиональной карьеры. В составе команды он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Также он стал чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Де Росси провёл прощальный матч за «Рому».

Читайте также: Даниэле Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить