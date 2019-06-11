Де Росси может перейти в клуб MLS «Лос-Анджелес»

Рим, , 14:11 — REGNUM Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, Де Росси может в ближайшее время подписать контракт с клубом «Лос-Анджелес». Подробности сделки пока неизвестны.

Напомним, Де Росси играл за «Рому» с 2002 года — в течение всей профессиональной карьеры. В составе команды он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Также он стал чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Де Росси провёл прощальный матч за «Рому».

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