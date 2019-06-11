Вторник, 11 Июня 2019 года
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«Нью-Джерси » подписал контракт новичка с нападающим Боквистом

Спорт

Контракт рассчитан на три сезона

Ньюарк, США, 11 июня 2019, 13:52 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт со шведским нападающим Йеспером Боквистом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 20-летним форвардом стандартный контракт новичка сроком на три сезона.

Добавим, что «Нью-Джерси» выбрал Боквиста во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 36-м номером. В сезоне 2018/19 он выступал в чемпионате Швеции за клуб «Брюнэс». В регулярном чемпионате он сыграл в 51 матче, заработав 35 (13+22) очков.

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