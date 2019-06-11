Чита, , 13:43 — REGNUM Футбол дворовый — стиль игры участников почти профессиональный. Чита встречает финал регионального турнира по футболу среди дворовых команд. В течение трёх дней на стадионе «Юность» состоится более сотни встреч, в ходе которых будет определён победитель. Но стать лучшим в этом году будет особенно непросто. Почему? Ответ на этот вопрос знает Александр Носиков.

За играми этого турнира гарантированно будут следить жители даже самых отдаленных уголков края. Интерес уровня мундиаля к дворовому футболу понятен: от каждого района здесь представлена лучшая команда, уже ставшая чемпионом у себя дома. В первом этапе турнира участвовало более 15 тысяч юных футболистов, на финал приехали 400.

«Наш региональный турнир по футболу один из лучших в стране. Это даже не по признанию моему какому-то, это по общему признанию. Потому что мы очень активно общаемся в социальных сетях со всеми регионами и со школами футбольными, с представителями школьной футбольной лиги детской. И это все признают», — рассказал журналистам исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олег Постыко.

Развитие массового спорта и физкультуры — главная цель организаторов турнира, цель его участников — исключительно победа. По правилам, в командах не должно быть профессиональных футболистов — учащихся спортивных школ, поэтому уровень команд примерно равный. Фаворитов нет. В прошлом году победителями стали футболисты из Приаргунского района, годом ранее — из села Новопавловка Петровск-Забайкальского.

В завершение церемонии открытия сделали общую фотографию. В кадре 35 команд уместились с трудом. На пьедестале места ещё меньше, а значит, предстоящие игры будут по-взрослому напряженными и по-дворовому интересными.