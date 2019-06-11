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Голкипер «Атлетико» Облак хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спорт

МЮ будет рассматривать кандидатуру Облака, только если из команды уйдёт Давид Де Хеа

Мадрид, 11 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак хочет покинуть клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что, кроме «Манчестер Юнайтед», в услугах Облака заинтересован французский ПСЖ. При этом футболист предпочитает переход в английскую команду.

Также говорится о том, что «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать кандидатуру Облака, только если из команды уйдёт Давид Де Хеа.

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