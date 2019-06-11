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Полузащитник «Динамо» Соу может перейти в «Ланс»

Спорт

Хавбек тренируется вместе с французским клубом

Москва, 11 июня 2019, 13:06 — REGNUM  Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может стать игроком французского клуба «Ланс». Об этом сообщает портал Lensois.

По данным издания, 30-летний хавбек тренируется вместе с французским клубом.

Напомним, Соу выступает за «Динамо» с 2017 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

В сезоне 2018/19 Соу сыграл за «Динамо» в 18 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и получил девять желтых карточек.

Добавим, что Соу выступал в составе «Ланса» с 2013 по 2015 год. Также он играл за такие клубы, как турецкие «Карабюкспор» и «Кайсериспор».

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