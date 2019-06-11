Борцы из Таджикистана завоевали две медали на турнире в Узбекистане

Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Спортсмены из Таджикистана завоевали две медали на международных соревнованиях по курашу на призы президента Узбекистана, сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

В соревнованиях приняли участие мужчины в семи весовых категориях — от 60 до 100 кг и женщины в весовых категориях 52, 63 и 78 кг. Всего в турнире приняли участие спортсмены из 20 стран мира.

Борцы из Таджикистана Додохон Курбоналиев и Хакназар Назаров завоевали серебряную и бронзовую медали в весовых категориях 100+ и 81 кг соответственно.

Отметим, курашу — это традиционный вид борьбы у тюркских народов. Международный турнир в Узбекистане проходил с 8 по 10 июня в городе Бухаре.

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