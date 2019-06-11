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В СИЗО отказались принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева

Спорт

Футболисты пытались договориться о передаче инвентаря в качестве гуманитарной помощи

В СИЗО отказались принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Москва, 11 июня 2019, 12:35 — REGNUM  Администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять спортивный инвентарь от футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, 11 июня сообщают «Известия».

По словам Мельникова, Кокорин пытался договориться с администрацией о передаче беговой дорожки, «которая была необходима и ему самому», и другого спортинвентаря в качестве гуманитарной помощи.

«Кокорин заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками», — сказал Мельников.

Напомним, Кокорин и Павла Мамаев содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. В мае суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев.

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