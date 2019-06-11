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Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Спорт

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон

Рим, 11 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Итальянская «Рома» объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт клуба со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, предыдущие три сезона Фонсека был главным тренером «Шахтёра». Под его руководством команда стала чемпионом Украины, три раза выиграла Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

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