Вторник, 11 Июня 2019 года
11:47:52 МСК

«Ювентус» может купить у «Реала» сразу четырёх игроков

Спорт

Из «Реала» в «Ювентус» могут перейти Хамес Родригес, Иско и Даниель Себальос и Марсело

Турин, Италия, 11 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Туринский «Ювентус» может купить сразу четырёх футболистов мадридского «Реала». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитников Хамеса Родригеса, Иско и Даниеля Себальоса, а также защитника Марсело.

Отмечается, что «Реал» готов расстаться с футболистами, чтобы иметь возможность осуществить новые трансферы.

Напомним, «Реал» занял третье место в чемпионате Испании в сезоне Кроме того, клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. «Ювентус» в очередной раз стал чемпионом Италии и выбыл из Лиги чемпионов в четвертьфинале.

Читайте также: СМИ: Сарри может подписать контракт с «Ювенутсом» на следующей неделе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить