«Ювентус» может купить у «Реала» сразу четырёх игроков

Турин, Италия, , 11:47 — REGNUM Туринский «Ювентус» может купить сразу четырёх футболистов мадридского «Реала». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитников Хамеса Родригеса, Иско и Даниеля Себальоса, а также защитника Марсело.

Отмечается, что «Реал» готов расстаться с футболистами, чтобы иметь возможность осуществить новые трансферы.

Напомним, «Реал» занял третье место в чемпионате Испании в сезоне Кроме того, клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. «Ювентус» в очередной раз стал чемпионом Италии и выбыл из Лиги чемпионов в четвертьфинале.

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