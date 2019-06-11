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ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Спорт

В финале ЦСКА в трёх матчах серии обыграл «Химки»

Москва, 11 июня 2019, 11:14 — REGNUM  Московский ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в третьем матче финальной серии «Химки» со счётом 80:62.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе «Химок» наибольшую результативность показал защитник Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка.

Отметим, что ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в десятый раз. «Химки» становились победителем один раз — в сезоне 2010/11.

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