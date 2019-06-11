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Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер объявил о завершении карьеры

Спорт

Последний сезон Паркер провёл в «Шарлотт Хорнетс»

Шарлотт, США, 11 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Баскетболист Тони Паркер, выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ESPN.

«Я завершаю карьеру. Я принял решение, что не буду больше играть в баскетбол», — сказал Паркер.

Напомним, в 2018 году Паркер перешёл в «Шарлотт», а до этого в течение 17 сезонов выступал за «Сан-Антонио Спёрз», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом НБА.

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