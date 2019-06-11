Мамаев вычислил дату своего освобождения

Москва, , 10:26 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не ждут сокращения сроков заключения. Об этом 11 июня сообщают «Известия».

Отмечается, что 13 июня Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы. Однако Кокорин и Мамаев ничего не ждут от заседания и готовятся к переезду в колонию.

«Оба уже настроились на переезд в колонию», — сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он добавил, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». По его словам, Мамаев подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит срок заключения, то он выйдет на свободу 10 ноября.

Также не исключается, что оба футболиста обратятся в суд с просьбами об условно-досрочном освобождении.

Напомним, Кокорин и Мамаев были обвинены в участии в двух драках в центре Москвы, произошедших 8 октября 2018 года. В мае 2019 года суд вынес обоим наказание в виде лишения свободы: Кокорину — 1 год 6 месяцев, Мамаеву — 1 год 5 месяцев.

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