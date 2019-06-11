Вторник, 11 Июня 2019 года
09:39:01 МСК

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Спорт

Кудерметова обыграла Жабер со счётом 6:3, 6:4

Хертогенбосх, Нидерланды, 11 июня 2019, 09:38 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и австралийской теннисисткой Дестани Айавой.

Читайте также: Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить