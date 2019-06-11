Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Хертогенбосх, Нидерланды, , 09:38 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и австралийской теннисисткой Дестани Айавой.

Читайте также: Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros