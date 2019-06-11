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«Бавария» может отказаться от покупки Вернера, чтобы получить его бесплатно

Спорт

В «Баварии» намерены подписать контракт с нападающим летом 2020 года, когда он станет свободным агентом

Мюнхен, Германия, 11 июня 2019, 09:30 — REGNUM  Мюнхенская «Бавария» может отказаться от покупки нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернера. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в «Баварии» намерены подписать контракт с нападающим летом 2020 года, когда он станет свободным агентом. Это позволит мюнхенскому клубу сэкономить € 65 млн.

Добавим, что в прошедшем сезоне 22-летний форвард сыграл в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 16 голов.

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