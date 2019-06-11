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Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Спорт

Де Лигт получил от ПСЖ более выгодное предложение по контракту

Амстердам, 11 июня 2019, 09:00 — REGNUM  Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ. Об этом сообщает AS.

По информации издания, де Лигт получил от ПСЖ предложение по контракту, которое оказалось выгоднее, чем то, которое было получено от «Барселоны».

Также отмечается, что «Барселона» не смогла предоставить защитнику гарантии постоянной игровой практики. Контракт де Лигта с «Аяксом» действует до лета 2021 года.

Напомним, в минувшем сезоне 19-летний защитник сыграл в 33 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил три гола. Также в его активе три гола в 17 матчах Лиги чемпионов.

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