Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020

Нижний Новгород, , 08:47 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Российская команда занимает второе место в группе I, на её счету шесть очков. Сборная России провела три матча, в которых проиграла Бельгии (1:3), а затем крупно обыграла Казахстан (4:0) и Сан-Марино (9:0).

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В активе сборной Кипра три очка, команда занимает четвёртое место. Ранее кипрская команда разгромила Сан-Марино (5:0), после чего проиграла Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2).

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

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