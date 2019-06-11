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Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020

Спорт

Матч состоится 11 июня в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 11 июня 2019, 08:47 — REGNUM  Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Российская команда занимает второе место в группе I, на её счету шесть очков. Сборная России провела три матча, в которых проиграла Бельгии (1:3), а затем крупно обыграла Казахстан (4:0) и Сан-Марино (9:0).

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В активе сборной Кипра три очка, команда занимает четвёртое место. Ранее кипрская команда разгромила Сан-Марино (5:0), после чего проиграла Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2).

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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