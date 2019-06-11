Раздевалку «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Москва, , 07:47 — REGNUM Раздевалка баскетбольного клуба «Химки» была обворована во время матча с ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошёл во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ. В начале игры неизвестный мужчина зашёл в раздевалку и стал что-то искать в вещах игроков.

Отмечается, что у него была карточка аккредитации, предположительно — прессы. Сейчас этим делом занимаются в полиции.

Также отмечается, что вор заходил и в раздевалку ЦСКА, но его оттуда вывели, и он ничего не успел взять.

Напомним, в третьем матче финала ЦСКА одержал победу над Химками со счётом 80:62. «Армейцы» выиграли серию со счётом 3−0, и завоевали чемпионский титул.

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