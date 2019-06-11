Вторник, 11 Июня 2019 года
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Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил травму в пятом матче с «Торонто»

Спорт

Дюрант получил повреждение и был вынужден покинуть площадку

Торонто, Канада, 11 июня 2019, 07:38 — REGNUM  Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил травму в ходе пятого матча финальной серии НБА. Об этом сообщает ESPN.

Во второй четверти матча с «Торонто Рэпторс» Дюрант получил повреждение и был вынужден покинуть площадку. Уйти в раздевалку ему помог Стивен Карри.

Отмечается, что этот матч был первым для Дюранта после перерыва, вызванного травмой икроножной мышцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Торонто» в пятом матче финальной серии со счётом 106:105. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Торонто».

Читайте ранее в этом сюжете: «Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии

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