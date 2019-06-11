Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил травму в пятом матче с «Торонто»

Торонто, Канада, 11 июня 2019, 07:38 — REGNUM Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил травму в ходе пятого матча финальной серии НБА. Об этом сообщает ESPN.
Во второй четверти матча с «Торонто Рэпторс» Дюрант получил повреждение и был вынужден покинуть площадку. Уйти в раздевалку ему помог Стивен Карри.
Отмечается, что этот матч был первым для Дюранта после перерыва, вызванного травмой икроножной мышцы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Торонто» в пятом матче финальной серии со счётом 106:105. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Торонто».
Читайте ранее в этом сюжете: «Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии