Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил травму в пятом матче с «Торонто»

Торонто, Канада, , 07:38 — REGNUM Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил травму в ходе пятого матча финальной серии НБА. Об этом сообщает ESPN.

Во второй четверти матча с «Торонто Рэпторс» Дюрант получил повреждение и был вынужден покинуть площадку. Уйти в раздевалку ему помог Стивен Карри.

Отмечается, что этот матч был первым для Дюранта после перерыва, вызванного травмой икроножной мышцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Торонто» в пятом матче финальной серии со счётом 106:105. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Торонто».

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