Литва потерпела крупное поражение от сборной Сербии со счетом 1:4

Вильнюс, , 07:32 — REGNUM 10 июня на стадионе «Црвена Звезда» в Белграде между национальными сборными Сербии и Литвы был разыгран матч в рамках 4-го тура групповой стадии отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 4:1.

На экваторе первой половины таранный форвард «Фулхэма» Александар Митрович открыл счет — 1:0. Через 14 минут Митрович оформил дубль после передачи Душана Тадича — 2:0. В следующей же атаке новичок мадридского «Реала» Лука Йович довел счет до разгромного — 3:0. На 71-й минуте вингер «Ягеллонии» Арвидас Новиковас забил «гол престижа», реализовав пенальти — 3:1. В компенсированное время вышедший на замену Адем Ляйич установи окончательный счет — 4:1.

Сербия набрала 4 очка и поднялась на 3-ю позицию в группе B. Литва с одним баллом осталась на последней строчке. В следующем туре «белые орлы» встретятся в домашнем матче с Португалией, а Литва — с Украиной.

На данный момент сербы после трех матчей имеет на счету 5 забитых и 7 пропущенных мячей (разница — 2).

В этом матче Александар Митрович забил свой 26-й и 27-й мячи за все время выступления за сборную своей страны.

Статистика матча (Сербия/Литва)

Удары 13/2

Удары в створ ворот 9/1

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 15/6

Поданные угловые 7/3

Стартовые составы команд на матч:

Сербия: Марко Митрович, Антонио Рукавина, Никола Миленкович, Урош Спаич, Александар Коларов, Неманья Максимович, Душан Тадич, Филип Костич, Лука Йович, Саша Лукич, Александар Митрович.

Литва: Дзиугас Барткус, Линас Климавичюс, Маркус Палионис, Альгис Янкаускас, Витаутас Андрюшкявичюс, Домантас Симкус, Викинтас Сливка, Роландас Баравикас, Каролис Лаукземис, Арвидас Новиковас, Федор Черных.

Главный арбитр матча: Адриен Яккоттет.

Желтые карточки: Лаукземис — 40, Симкус — 59, Митрович — 71, Чведукас — 83.

Голы: Митрович 20 — 1:0, Митрович 34 — 2:0, Йович 35 — 3:0, Новиковас (пенальти) 71 — 3:1, Ляйич 90+2 — 4:1.