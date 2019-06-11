Дубль Йонсена принес Норвегии победу над Фарерами

Осло, , 07:30 — REGNUM 10 июня сборная Фарерских островов и Норвегии встретились на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне в рамках 4-го тура групповой стадии отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020.

После неудачного старта, набрав в первых трех играх лишь 2 очка, Норвегия подошла к этому матче с целью набрать максимум очков. Фареры же, как явный аутсайдер, могли рассчитывать на ничью.

Но уже в дебюте второй половины 27-летний таранный форвард «АЗ Алкмара» Бьорн Йонсен открыл счет после передачи Уле Сельнэса — 0:1. На 83-й минуте Йонсен оформил дубль и установил окончательный счет — 0:2.

Одним из лучших игроков можно отметить молодого атакующего полузащитник «Витесса» Мартина Эдегора, снабжавшего нападение снарядами и контролировавшего центр поля сборной Норвегии. Также все свои ожидания оправдало 21-летнее дарование «Селтика» Кристофер Айер, который на протяжении всего матча не давал пространства дуэту нападающих Фарер.

Норвегия, набрав 5 очков, поднялась на 4-ю строчку. Фареры без очков остались на последнем месте.

Статистика матча (Фареры/Норвегия)

Удары 7/20

Удары в створ ворот 1/9

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 12/11

Поданные угловые 6/2

Стартовые составы команд на матч:

Фареры: Гестссон, Давидсен, Грегерсен, Фаэре, Соренсен, Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Бальдвинссон, Юнсен, Ольсен.

Норвегия: Хансен, Алеэсами, Айер, Нортвейт, Элабделлау, Берге, Хенриксен, Эдегор, Эльюнусси, Йонсен.

Бригада арбитров: Донатас Русмас | Радиусас | Витис Снарскис |Лукьянкукас.

Желтые карточки: Бальдвинссон — 62, Соренсен — 88.

Голы: Йонсен 49 — 0:1, Йонсен 83 — 0:2