Румыния забила 4 безответных мяча в ворота Мальты

Бухарест, , 07:29 — REGNUM 10 июня на «Национальном стадионе» в Валетте между национальными сборными Мальты и Румынии был разыгран матч 4-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Первый мяч в дебюте матча забил 23-летний форвард «Палермо» Георге Пушкаш после передачи Никушора Банку — 0:1. Через 22 минуты Пушкаш оформил дубль, тем самым забив свой 4-й мяч за сборную. На 34-й минуте Александру Кипчу довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча вышедший на замену 20-летний оттянутый нападающий Деннис Ман установил окончательный счет — 0:4.

По итогам игрового дня Румыния делит вторую позицию со Швецией (по 7 очков) в группе F, забив 11 и пропустив 5 мячей в 4-х играх. Мальта же расположилась на предпоследнем месте с разницей — 8 забитых и пропущенных.

Статистика матча (Мальта/Румыния)

Удары 5/14

Удары в створ ворот 1/7

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 7/10

Поданные угловые 4/6

Стартовые составы команд на матч:

Мальта: Бонелло, Борг, Аджиус, Церафа, Мускат, Мбонг, Фенек, Мускат, Корболан, Эффьонг, Гамбин.

Румыния: Тэтэрушану, Кристи, Неделчару, Кипчу, Банку, Балута, Хаджи, Марин, Максим, Пушкаш, Кесеру.

Бригада арбитров: Денис Хиглер | Дэви Гоосенс | Йост ван Жульен | Бас Нейхейс.

Желтые карточки: Кипчу — 45, Борг — 61.

Красные карточки: Кипчу — 81.

Голы: Пушкаш 7 — 0:1, Пушкаш 29 — 0:2, Кипчу 34 — 0:3, Ман 90 — 0:4.