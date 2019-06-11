Дания в пух и прах разгромила Грузию — 5:1

Копенгаген, , 07:27 — REGNUM 10 июня сборные Дании и Грузии разыграли между собой матч 4-го тура группы D отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте талантливый 21-летний нападающий «Аякса» Каспер Дольберг открыл счет, забив свой второй мяч за сборную Дании, после передачи Симона Кьера — 1:0. На экваторе половины Саба Лобжанидзе вернул гостей в игру, реализовав выход 1 на 1 с вратарем — 1:1. Автором голевой передачи стал Валериане Гвилия. Однако через 5 минут в ворота Лории был поставлен пенальти, который реализовал плеймейкер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен — 2:1. На 63-й минуте Дольберг оформил дубль — 3:1. Через 10 минут 24-летний универсальный нападающий «Ред Булл Лейпцига» Юссуф Поульсен довел счет до разгромного — 4:1. В компенсированное время Брэйтуэйт установил окончательный счет — 5:1.

Дания, набрав 5 очков, поднялась на вторую строчку. Грузия с 3-мя баллами опустилась на 4-е место группы D.

Статистика матча (Дания/Грузия)

Удары 30/9

Удары в створ ворот 9/2

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 6/15

Поданные угловые 10/3

Стартовые составы команд на матч:

Дания: Каспер Шмейхель, Петер Анкерсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йенс Ларсен, Кристиан Эриксен, Томас Делейни, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Роберт Сков, Каспер Дольберг, Юссуф Поульсен.

Грузия: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Гия Григалава, Георгий Гаваловский, Лаша Парунашвили, Джаба Канкава, Отар Китеишвили, Ника Квеквескири, Саба Лобжанидзе, Валериане Гвилия.

Бригада арбитров: Роберт Шергенгофер | Маркус Гутчи | Штефан Кюр.

Желтые карточки: Канкава — 29, Квеквескири — 51, Гвииля — 54, Папунашвили — 64.

Голы: Дольберг 13 — 1:0, Лобжанидзе 25 — 1:1, Эриксен (пенальти) 30 — 2:1, Дольберг 63 — 3:1, Поульсен 73 — 4:1, Брэйтуэйт 90+2 — 5:1.