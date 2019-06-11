Ирландия набрала необходимые три очка в матче с Гибралтаром

Дублин, , 07:23 — REGNUM 10 июня на стадионе «Авива» национальная сборная Ирландии одержала победу со счетом 1:0 над Гибралтаром в матче 4-го тура отборочного турнира к Чемпионату Европы (группа D).

Первый мяч в этой встрече в свои ворота забил защитник «Ликольн Ред Импс» Джозеф Чиполина — 1:0. В компенсированное время Робби Брэди удвоил преимущество хозяев после передачи Джеймса Макклина — 2:0.

Таким образом, после 4-х матчей Ирландия расположилась на первой позиции группы D с 10-ю очками. Гибралтар же как без очков, так и без забитых мячей остался на последнем месте.

Статистика матча (Ирландия/Гибралтар)

Удары 19/2

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 70%/30%

Нарушения правил 10/2

Поданные угловые 11/1

Стартовые составы команд на матч:

Ирландия: Рэндолф, Коулман, Стивенс, Даффи, Кио, Макклин, Робинсон, Хендрик, Хурихан, МакГолдрик, Хоган.

Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Сарджент, Эннсли, Оливеро, Чиполина, Понс, Эрнандес, де Барр, Касьяро, Уокер.

Желтые карточки: Оливеро — 25, Стивенс — 68.

Голы: Чиполина (автогол) 27 — 1:0, Брэди 90+3 — 2:0.