Польша разгромила сборную Израиля

Варшава, , 07:16 — REGNUM Польша и Израиль 10 июня на «Национальном стадионе» в Варшаве встретились в рамках 4-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Матч завершился победой «бело-красных» со счетом 4:0.

Первый мяч на 35-й минуте матча забил универсальный форвард «Милана» Кшиштоф Пентек после передачи Томаша Кендзеры — 1:0. В дебюте второй половины Роберт Левандовски реализовал пенальти и удвоил преимущество в счете — 2:0. В следующей же атаке вингер «Халл Сити» Камиль Гросицки отличился забитым мячом после передачи Петра Зилиньски — 3:0. В конце матча вышедший на замену Дамиан Кондзер довершил разгром — 4:0. Этот мяч стал первым голом 26-летнего полузащитника в составе сборной.

Польша одержала четвертую подряд победу и набрала 12 очков, укрепившись на первой позиции. Израиль с 7-ю баллами остался на 2-й строчке. Также «белые орлы» остались единственной командой в этой группе, не пропустившей в мячи.

Статистика матча (Польша/Израиль)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 7/4

Поданные угловые 4/1

Стартовые составы команд на матч:

Польша: Лукаш Фабьянски, Ян Беднарек, Камиль Глик, Томаш Кендзера, Бартош Берешиньски, Гжегож Крыховяк, Матеуш Клих, Камиль Гросицкий, Петр Зилиньски, Кшиштоф Пентек, Роберт Левандоски.

Израиль: Ариэль Харуш, Эли Даса, Ширан Еини, Лоай Таха, Бен Харуш, Нир Битон, Бибрас Натхо, Монор Соломон, Дор Перец, Берам Кайал, Эран Захави.

Бригада арбитров: Тобас Штилер | Майк Пикель | Марко Ахмюллер | Кристиан Дингерт.

Желтые карточки: Крыховяк — 26, Захави — 40, Натхо — 45.

Голы: Пентек 35 — 1:0, Левандовски (пенальти) 56 — 2:0, Гросицкий 58 — 3:0, Кондзер 84 — 4:0.