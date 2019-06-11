Пенальти решили исход матча Испания — Швеция

Мадрид, , 07:13 — REGNUM 10 июня национальная сборная Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимала Швецию в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020. Обе эти команды являются фаворитами группы F.

За предыдущие три тура обе команды забили по восемь мячей, но «красная фурия» пропустила два мяча, а «сине-желтые» — четыре.

Сборная Луиса Энрике начала матч со схемы 4−3-2−1, Янне Андерссон же напротив, использовал построение 4−4-2 с двумя ярко выраженными форвардами Робином Куайсоном и Маркусом Бергом.

Хоть сборная Испании и доминировала весь матч как по ударам, так и по владению, распечатать ворота Робина Ульсена, совершившего 4 сейва, она смогла лишь на 64-й минуте, когда в ворота гостей был поставлен пенальти, который Серхио Рамос успешно реализовал — 1:0. В конце матча Альваро Мората удвоил преимущество «красной фурии» в счете также ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:0. Через 2 минуты вышедший на замену Микель Оярасабаль довел счет до разгромного — 3:0.

Набрав 12 очков, сборная Испании укрепилась на первой позиции группы F. Швеция с 7-ю баллами делит вторую позицию с Румынией.

Статистика матча (Испания/Швеция)

Удары 19/4

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 73%/27%

Нарушения правил 6/8

Поданные угловые 16/1

Стартовые составы команд на матч:

Испания: Кепа Аррисабалага, Даниэл Карвахаль, Иньиго Мартинес, Серхио Рамос, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Фабиан Руис, Данэль Парехо, Родриго, Иско, Марко Асенсио.

Швеция: Робин Ульсен, Микаэль Лустиг, Филип Хеландер, Понтус Янссон, Себастиан Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Маркус Берг, Робин Куайсон.

Бригада арбитров: Уильям Коллан | Дэвид Макгичи | Грэм Стюарт.

Желтые карточки: Альба — 24.

Голы: Рамос (пенальти) 64 — 1:0, Мората (пенальти) 85 — 2:0.