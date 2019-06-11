Арнаутович принес Автрии волевую победу над Македонией

Вена, , 07:10 — REGNUM 10 июня на стадионе «Филипп II Македонский» сборная Македонии в рамках 4-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 принимала Австрию. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 4:1.

Уже на 18-й минуте счет был открыт благодаря автоголу защитника «Аугсбурга» Мартина Хинтереггера — 1:0. Через 21 минуту центральный атакующий полузащитник «Герты» Валентин Лацаро восстановил равновесие, замкнув передачу Конрада Лаймера — 1:1. На 62-й минуте в ворота Столе Димитриевски был поставлен пенальти, который успешно реализовал Марко Арнаутович — 1:2. Через 20 минут Арнаутович и Лаймер установили окончательный счет — 1:4.

Австрия одержала вторую победу в отборочном турнире, набрала 6 очков и поднялась на 3-ю строчку. Македония с 4-мя баллами опустилась на 5-е место.

Статистика матча (Македония/Австрия)

Удары 4/13

Удары в створ ворот 0/7

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 7/12

Поданные угловые 1/7

Стартовые составы команд на матч:

Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиовски, Стефан Ристовски, Дарко Велкоски, Эгзон Бейтулай, Ариян Адеми, Бобан Николов, Энис Барди, Горан Пандев, Илия Несторовски.

Австрия: Хайнц Линднер, Андреас Ульмен, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Штефан Ляйнер, Штефан Ильзанкер, Конрад Лаймер, Ксавер Шлагер, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер, Валентин Лацаро.

Желтые карточки: Эльмас — 27, Бейтулай — 61, Велкоски — 76.

Голы: Хинтереггер (автогол) 18 — 1:0, Лацаро 39 — 1:1, Арнаутович (пенальти) 62 — 1:2, Арнаутович 82 — 1:3, Лаймер 86 — 1:4.