Украина одержала третью подряд победу в квалификациях к чемпионату Европы

Киев, , 07:07 — REGNUM 10 июня на стадионе «Арена Львов» сборная Украины принимала Люксембург в рамках 4-го тура группы B квалификаций к чемпионату Европы 2020. По итогам 90 минут хозяева одолели аутсайдеров со счетом 1:0.

Тренер Люксембурга Люк Хольц подобрал под оппонента схему с тремя центральными защитниками (3−4-1−2), в то время как Андрей Шевченко подошел к матчу с более агрессивным построением — 4−2-3−1 лишь с одним ярко выраженным опорным полузащитником, роль которого занял Тарас Степаненко.

Единственный мяч на 6-й минуте забил 23-летний таранный форвард «Гента» Роман Яремчук ударом головы после навеса Руслана Малиновского — 1:0.

Лучшими игроками матча можно отметить полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, который блестяще контролировал центр поля и организовывал атаки и контратаки сборной Украины. Также порадовал вратарь команды Андрей Пятов, совершивший два важных сейва. Из провалов стоит обратить внимание на неуверенную игру Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, которые плохо себя проявляли в последней трети поля, о чем может говорить относительно небольшое количество созданных у ворот Антони Мориса моментов.

Украина набрала 10 очков после четырех матчей, обыграв дважды Люксембург (2:1, 1:0) и Сербию (5:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0). Люксембург с 4 баллами временно остался на 3-й позиции.

Статистика матча (Украина/Люксембург)

Удары 9/7

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/8

Поданные угловые 6/2

Стартовые составы команд на матч:

Украина: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Роман Яремчук.

Люксембург: Антони Морис, Максим Шано, Ларс Жерсон, Кристофер Мартинс Перейра, Венсан Тилль, Оливье Тилль, Леандру Баррейру, Лоран Янс, Марвин Да Граса, Даниэль Да Мота, Жерсон Родригес.

Бригада арбитров: Петер Кралович | Штрбо | Эрик Вайс | Михаэл Океанс.

Желтые карточки: Оливье Тилль — 29, Да Мота — 31, Родригес — 51, Миколенко — 56, Караваев — 67, Зинченко — 81.

Голы: Яремчук 6 — 1:0.