Марий Эл готова провести III спартакиаду инвалидов: замглавы Минспорта РФ

Йошкар-Ола, , 22:16 — REGNUM В Марий Эл с рабочим визитом прибыла замглавы Минспорта РФ Марина Томилова. Она посетила объекты, которые готовятся к проведению финальных соревнований III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Вместе с главой республики Александром Евстифеевым представитель федерального министерства осмотрели стадион «Дружба», Ледовый дворец «Марий Эл» и Дворец водных видов спорта. На объектах в настоящее время продолжаются ремонтные работы, однако Томилова осталась довольна состоянием спортивных объектов, а, главное — уровнем их адаптации под специфику мероприятия и приспособленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Евстифеева, на сегодняшний день поданы заявки от 61 субъекта РФ, всего планируется участие 1875 человек. Но у регионов еще есть время — заявки принимаются до 17 июня.

В Йошкар-Оле выстроена удобная логистика пешего и транспортного движения участников. Для транспортного обеспечения будет задействовано более 55 единиц техники. Проработан вопрос о предоставлении бесплатного проезда волонтеров, участников, судей, организаторов на городском электрическом транспорте. Поручено обеспечить работу аэропорта к началу спартакиады.

Томилова подчеркнула, что данный проект включен в единый календарный план федерального проекта «Спорт-норма жизни», поэтому внимание к спартакиаде будет особенно велико.

«До открытия спартакиады у нас осталось 33 дня, и, конечно, для нас ответственно, что предварительно из 71 региона, 61, как уже было сказано, сейчас подтвердил свои заявки. Предыдущая летняя спартакиада принимала 56 регионов», — отметила замминистра спорта РФ.

Также она добавил, что Марий Эл является одним из лидирующих регионов страны по числу жителей, регулярно занимающихся спортом — 42%. Причем по стратегии развития массового спорта в целом по стране этот показатель должен составить 40% только к 2020 году.

«Спортивные объекты, которые у нас задействованы в проведении III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, уже прошли не одно тестирование на всероссийском уровне и отрадно, что когда-то республика Марий Эл одна из первых зашла в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта» и поэтому сегодня Марий Эл в части развития массового спорта является одним из лидеров среди всех субъектов», — сказала Томилова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финальные соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов пройдут с 12 по 21 июля в Йошкар-Оле. Мероприятие пройдет под девизом «Стремись вперед, стирая грани!».

По предварительным заявкам, в соревнованиях готовятся принять участие 3269 человек и 350 судей из 71 региона России, включая 2458 спортсменов, из которых 145 инвалидов-колясочников, 478 тренеров.

В соревнованиях будут участвовать молодые люди в возрасте 14−18 лет.

II летняя спартакиада инвалидов состоялась в Чебоксарах (Чувашия). Она проходила в августе 2017 года. В ней приняли участие 1083 спортсмена (670 юношей и 413 девушек).