Сборная России по футболу провела тренировку в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча Евро-2020 провела тренировку на стадионе «Нижний Новгород». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов отметил, что команду ждет непростой матч.

«Нижний Новгород встретил нас хорошей погодой. Мы вчера прилетели и сразу поехали отдыхать в гостиницу. Стадион в отличном состоянии, поле великолепное. Я убежден, что завтра у нас будет аншлаг», — сказал Черчесов.

Полузащитник сборной Александр Головин отметил, что матч со сборной Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0 — не повод расслабляться, и вся команда уже полностью сосредоточена на предстоящем матче с Кипром.

«Мы от всей души приветствуем наших спортсменов на нижегородской земле и надеемся на то, что она принесёт им удачу! Символично и то, что игра пройдёт накануне Дня России», — считает губернатор Глеб Никитин.

На Нижневолжской набережной будет организована фан-зона, которая начнет работу в 19 часов 11 июня. Планируется концертная программа, различные конкурсы, фотозоны, а также трансляция игры национальной сборной.

«За три часа до игры насыщенная развлекательная программа с кипрским колоритом начнется на стадионе «Нижний Новгород», — добавил губернатор и сообщил, что ожидается максимальная наполняемость стадиона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня мужская сборная России по футболу нанесла команде Сан-Марино сокрушительное поражение со счетом 9:0.

Матч состоялся в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Дзюба (покер), Федор Смолов (дубль), Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Микеле Чеволи (автогол).

Сборная в первом туре отборочного турнира Евро-2020 уступила команде Бельгии со счетом 3:1, а во втором туре разгромили команду Казахстана со счетом 4:0.