Шестилетний мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд по отжиманиям

Магас, , 18:02 — REGNUM В Ингушетии зафиксировали новый мировой рекорд по отжиманиям от пола. Шестилетний спортсмен Ибрагим Льянов отжался 4445 раз за два часа. Таким образом, предыдущий рекорд перекрыт на 1243 отжимания.

Достижение юного воспитанника спортивного клуба «Чингиз» было официально зафиксировано 10 июня. Главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков вручил Ибрагиму сертификат. Тренер подарил ему двухкомнатную квартиру в Магасе, а глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — велосипед и смартфон.

Стоит отметить, что в мае 2019 года во время подготовки к установлению рекорда шестилетний ингушский спортсмен Ибрагим Льянов отжимался от пола до 8000 раз за 2,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мировой рекорд по отжиманиям от пола принадлежал Рахиму Куриеву из Чечни. Осенью 2018 года пятилетний спортсмен отжался от пола за два с половиной часа 3202 раза.

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