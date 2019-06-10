Гимнастка из Казахстана одержала победу на международном турнире в Чимкенте

Чимкент, Казахстан, , 14:21 — REGNUM Гимнастка из Казахстана Роза Абитова завоевала золото на международном турнире по художественной гимнастике в Чимкенте, сообщили 10 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

В соревнованиях на призы участницы двух Олимпиад Алии Юсуповой приняли участие более 100 гимнасток из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Украины.

В многоборье победу одержала Роза Абитова, набравшая 74,55 балла. Второе место с результатом 70,8 балла завоевала Анна Каменщикова из Белоруссии, на третьем месте — Наргиза Джуманиязова из Узбекистана (63,6 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта гимнастка из Казахстана Адиля Тлекенова завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Афинах.

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