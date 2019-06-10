Спортсмены из Казахстана завоевали 20 медалей на Кубке мира по кунг-фу

Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Юные спортсмены из Казахстана завоевали 20 медалей на первом Кубке мира по кунг-фу IKFF в Ереване, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

Казахстан на международном турнире представляли пять юных спортсменов из Актюбинска, которые выступили в четырех номинациях. Они завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место в дисциплине «уи» (комплекс упражнений, демонстрирующий бой с тенью), а также третье место в дисциплине «туйшоу» (поединок двух спортсменов без бросковой и удушающей техник).

Отметим, первый Кубок мира по кунг-фу прошел с 7 по 9 июня 2019 года в Армении. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов в возрасте от 6 до 60 лет из 17 стран мира.

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