ЧМ по футболу среди женщин: Бразилия занимает первую строчку в группе C

Париж, , 11:25 — REGNUM 9 июня во Франции в рамках Чемпионата мира по футболу среди женщин состоялись три матча, передает канал n-tv.

В группе C сборная Бразилия одержала верх над сборной Ямайки со счетом 3:0 на стадионе в Гренобле. Все три гола — в активе нападающей Кристиане. Бразильская команда вышла на первую строчку в своей группе. Во втором матче группы на стадионе в Валансьене сборная Италии одержала верх над командой из Австралии со счетом 2:1 благодаря двух голам Барбары Бонансеа.

В группе D сборная Англии одержала верх над шотландками — 2:1. Победные голы забили Никита Пэррис и Эллен Уайт. Матч проходил на стадионе «Альянс Ривьера» в Ницце.

10 июня на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже встретятся команды Аргентины и Японии (группа D), а в Монпелье сыграют сборные Канады и Камеруна (группа E). Напомним, чемпионат продлится до 7 июля.

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