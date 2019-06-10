Названа стоимость спонсорства «Газпрома» в отношении «Зенита»

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Стоимость действующего в настоящее время спонсорского контракта между ПАО «Газпром» и футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составляет 30 млн 613 тыс. евро в год (без учета НДС). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на материалы «Газпрома».

Спонсорский контракт действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. При этом «Газпором» оплачивает услуги «Зенита» авансом не позднее 10 февраля каждого года.

Напомним, «Газпром» является владельцем контрольного пакета акций «Зенита».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках спонсорского контракта стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, где играет «Зенит», получил название «Газпром Арена». В 2018 году этот стадион принимал семь матчей чемпионата мира по футболу, а в 2020 году примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

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