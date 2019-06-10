В Британии от сердечного приступа скончался бывший игрок «Тоттенхема»

Лондон, , 09:34 — REGNUM В Великобритании в возрасте 49 лет ушел из жизни бывший защитник футбольного клуба «Тоттенхем» и тренер лондонского «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург, сообщает TEAMtalk.

Отмечается, что Эдинбург был госпитализирован 3 июня после того, как ему стало плохо. 8 июня у него случился сердечный приступ, врачам не удалось его спасти.

Напомним, Эдинбург играл за «Тоттенхем» с 1990 по 2000 год, на его счету 215 матчей. В 2006 году он завершил профессиональную карьеру, став тренером.

Под его руководством клуб «Лейтон Ориент» победил в Национальной лиге Англии и поднялся в четвертый по силе дивизион.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 15-летний футболист французского футбольного клуба «Реймс» Мохамед Саван умер в ходе матча юношеских команд. Смерть юного спортсмена произошла от остановки сердца.

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